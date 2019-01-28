إيران: استفزازات إسرائيل وانتهاكاتها أجواء سوريا تشكل تهديدا جديا لأمن المنطقة

حسين أمير عبد اللهيان

اعتبر مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال استقباله سفير روسيا في طهران، أن ممارسات إسرائيل الاستفزازية وانتهاكها أجواء سوريا تشكل تهديدا جديا لأمن المنطقة.

وقال إن "الصهاينة سيكونون الخاسر الرئيس في إشعال النيران بالمنطقة".

وأشاد عبد اللهيان خلال استقباله السفير الروسي، ليفان جاغاريان، بالتجربة الناجحة للتعاون بين طهران وموسكو في دعم سوريا وضرورة دعم أمن المنطقة. وقال، إن "ممارسات الكيان الصهيوني العسكرية والاستفزازية وانتهاكه الأجواء السورية تعد تهديدا جادا لأمن المنطقة".

وأشار مساعد رئيس البرلمان الإيراني، إلى النتائج الإيجابية لتأسيس اللجنة البرلمانية المشتركة العليا بين إيران وروسيا، واعتبر هذا الإجراء تجربة ناجحة أخرى في سياق التعاون المتنامي بين البلدين. وأضاف، إن التعاون البرلماني يلعب دورا مهما في إزالة بعض العقبات وتسهيل العلاقات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين.

من جانبه قال السفير الروسي في طهران، خلال اللقاء، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا لهما مواقف واستراتيجيات مشتركة في مختلف المجالات، ولابد من حفظ واستمرار هذا المستوى من العلاقات.

وأكد أن روسيا ترحب وتدعم تطوير التعاون والمشاورات في القضايا المختلفة وذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء احدث تطورات المنطقة وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها القضايا الثنائية البرلمانية.

كما تبادل عبد اللهيان وجاغاريان وجهات النظر حول بعض القضايا الدولية.

وكالة أنباء فارس