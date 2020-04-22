إيران.. "الحرس الثوري" يطلق أول قمر صناعي عسكري بنجاح

قال الحرس الثوري في إيران الأربعاء إنه أطلق أول قمر صناعي عسكري إيراني بنجاح، مضيفا أن القمر وصل إلى مداره.

وأوضح الحرس الثوري أنه استخدم الصاروخ (قاصد) حامل الأقمار الصناعية في إطلاق القمر الصناعي (نور)، لكنه لم يخض في تفاصيل أخرى عن التكنولوجيا المُستخدمة.

ويأتي إطلاق القمر الصناعي في وقت يشهد توترا شديدا بين إيران والولايات المتحدة إزاء برنامجي طهران النووي والصاروخي. كما يأتي بعد شهور من مقتل القيادي الإيراني الكبير قاسم سليماني في ضربة نفذتها طائرة أمريكية مسيرة في بغداد في الثالث من يناير/ كانون الثاني.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني “انطلق أول قمر صناعي عسكري إيراني، نور، هذا الصباح من وسط إيران على مرحلتين. كان الإطلاق ناجحا ووصل القمر الصناعي إلى مداره”.

وذكر الحرس الثوري على موقعه الإلكتروني أن القمر نور يدور في مدار يبعد 425 كيلومترا عن سطح الأرض.

(رويترز)