إيران: القبض على أفغاني قتل 10 أشخاص طعنا

أفاد الإعلام الرسمي الإيراني، اليوم الإثنين، بأن الشرطة أوقفت رجلا أفغانيا أقدم على قتل 10 أشخاص طعنا حتى الموت، إثر خلاف بينهم، في مدينة رفسنجان التابعة لمحافظة كرمان جنوب البلاد.

وأوضحت وكالة "إرنا" أنه "تم توقيف المشتبه به من قبل الشرطة لدى محاولته مغادرة محافظة رفسنجان"، ليل الأحد، وذلك نقلا عن حاكم المدينة حسن رضائي.

والقتلى هم ستة أفغان وأربعة إيرانيين، بينما أصيب شخص بجروح، وفقا لوكالة فرانس برس.

من جهته، أفاد التلفزيون الرسمي أن المشتبه به الذي لم تتوافر تفاصيل إضافية بشأنه، يرجح أنه كان "غير مستقر ذهنيا" ومدمنا المخدرات، حسب الوكالة الفرنسية.

حاكم كرمان

من جانبه، أعلن رحمن جلالي، النائب السياسي والأمني والاجتماعي لحاكم محافظة كرمان عن اشتباك وقتل عدد من الرعايا الأجانب في رفسنجان بسبب خلافات شخصية، مبينًا: ”المهاجم لم يكن لديه توازن عقلي وعاطفي“.

وأضاف رحمن: ”خلال النزاع دخل بعض الأجانب في النزاع لغرض الوساطة، وللأسف هاجمهم اللاجئ الأفغاني بسلاح بارد (سكين) وقام بهذه الجريمة“.

وتابع جلالي أن القاتل كان يخطط لمغادرة محافظة كرمان، وبعدما تمت محاصرته من قبل رجال إنفاذ القانون في مدينة أنار التابعة لمحافظة كرمان أقدم على الانتحار، لافتًا إلى أنه ”من خلال فحص جميع جوانب الموضوع تبين أن الحادث لم يكن له أي جوانب أمنية على الإطلاق“.

5 ملايين لاجىء أفغاني

وتقول إيران إنها تستضيف قرابة خمسة ملايين لاجئ أفغاني، مشيرة إلى أن توافد اللاجئين تزايد بعض سيطرة طالبان على أفغانستان منذ منتصف أغسطس الماضي.

ويكسب معظم اللاجئين الأفغان لقمة العيش داخل إيران من خلال العمل في المزارع والمباني والمصانع.

وتشترك إيران بحدود طويلة تبلغ مساحتها أكثر من 940 كيلومتراً مع أفغانستان.

وتسبب الجفاف المستمر منذ عقود في إيران في زيادة الخلافات حول موارد المياه والأراضي، وفقا لـ"أسوشيتد برس".

وتصاعدت أعمال العنف في إيران في السنوات الأخيرة، مع تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وسط عقوبات أميركية ساحقة ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وفقا للوكالة.