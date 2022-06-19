إيران.. القبض على 120 شخصا شاركوا في حفل راقص داخل غابة

أوقفت شرطة الآداب الإيرانية، 120 شخصا شاركوا في حفل راقص مختلط مع تناول للخمور، داخل غابة في محافظة مازندران شمالي البلاد.

ونقلت "فرانس برس"، اليوم الأحد، عن وسائل إعلام رسمية أن رئيس السلطة القضائية في المحافظة محمد صادق أكبري أوضح أن شرطة الآداب الإيرانية أوقفت المحتفلين وتم رفع دعوى قضائية.

وقال رئيس السلطة القضائية في المحافظة أن "الأفعال الجرمية" التي تم ارتكابها في غابة مدينة نيكا شملت تناول الكحول وعلاقات غير مشروعة ورقصا مختلطا وسفورا.

يلتقي الكثير من المواطنين الإيرانيين في شمال البلاد للقيام بنزهات في الطبيعة وبأنشطة ترفيهية.

وكانت الشرطة الإيرانية قد ألقت القبض على ثلاث سيدات في نيسان/أبريل، بعد ظهورهن في مقطع فيديو تم تداوله وهنّ يرقصن في مقبرة.