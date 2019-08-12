إيران: الولايات المتحدة حولت منطقة الخليج إلى "علبة كبريت"

اتهم وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف الولايات المتحدة الاثنين بتحويل منطقة الخليج إلى "علبة كبريت قابلة للاشتعال".

ونقلت قناة الجزيرة التلفزيونية عن ظريف قوله في مقابلة "الخليج ضيق وكلما زاد وجود السفن الأجنبية فيه أصبح أقل أمنا".

وأضاف "إغراق المنطقة بالأسلحة من قبل أمريكا وحلفائها حولها إلى علبة كبريت قابلة للاشتعال".

وفي سياق متصل، قال ظريف عقب لقائه نظيره القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة الاثنين، إن أمن مياه الخليج مسؤولية دول المنطقة ذاتها، وليس مسؤولية القوات الأجنبية.

وأضاف في بيان "نؤكد على مسؤولية إيران في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة .. التحالفات العسكرية مهزومة مسبقا والقوات الأجنبية تمهد لزعزعة أمن المنطقة".

كما أكد ظريف خلال اللقاء على تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مشددا على ضرورة مواصلة الحوار بين قطر وإيران فيما يخص تطورات المنطقة كحاجة إقليمية.

بدوره قال وزير الخارجية القطري، بحسبما جاء في البيان، "نؤكد على دور قطر وإيران في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة ... كما نؤكد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك مع طهران لتعزيز عنصر الحوار لأجل حل مشاكل المنطقة".

