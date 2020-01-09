إيران تؤكد بعد قصفها القوات الأمريكية "احترامها الكامل" لسيادة العراق

أكّدت إيران في رسالة إلى الأمم المتحدة الأربعاء “احترامها الكامل” لسيادة العراق واستقلاله وسلامة أراضيه، وذلك في أعقاب إطلاقها 22 صاروخاً بالستياً على قاعدتين عسكرييتن في هذا البلد يتمركز فيهما جنود أميركيون.

وقال السفير الإيراني في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي في رسالة إلى كل من الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي إنّ بلاده تؤكّد “على احترامها الكامل لاستقلال جمهورية العراق وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها”.

وأضاف أنّ الضربة الصاروخية التي شنّها الحرس الثوري الإيراني على القوات الأمريكية في العراق فجر الأربعاء انتقاماً لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية ببغداد الأسبوع الماضي “كانت عملية دقيقة واستهدفت أهدافاً عسكرية بطريقة لم تلحق أيّ أضرار جانبية بالمدنيين أو بالممتلكات المدنية في المنطقة”.

وشدّد السفير الإيراني على أنّ بلاده “متمسّكة بصون السلم والأمن الدوليين وتؤكّد أنّها لا تسعى إلى التصعيد أو الحرب”.

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها ستستدعي السفير الإيراني لدى بغداد للاحتجاج على ما اعتبرته “خرقاً للسيادة العراقية” عقب الهجوم الصاروخي الإيراني.

وقالت الخارجية في بيان إنها “ترفض تلك الاعتداءات”، مؤكّدة عدم السماح “بأن يكون (العراق) ساحة صراعات، أو ممراً لتنفيذ اعتداءات، أو مقراً لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار”.

وكانت الخارجية العراقية استدعت قبل أيام السفير الأميركي للاحتجاج على اغتيال سليماني ورجل إيران الأول في العراق أبو مهدي المهندس في الغارة التي نفّذتها طائرة أميركية مسيرة على طريق مطار بغداد الدولي فجر الجمعة الماضي. (أ ف ب)