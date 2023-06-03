إيران تبني تحالفًا بحريًا مع دول الخليج

أعلن الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية الإيرانية، عن تشكيل تحالفات إقليمية ودولية جديدة.

وقال إيراني خلال مقابلة تلفزيونية، إنه سيتم قريبًا تشكيل تحالف مشترك للبحرية الإيرانية مع دول المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق.

وأكد أن الدول في المنطقة قد وصلت إلى نقطة تفهم مشتركة، تقول إن الحفاظ على الأمن في المنطقة يتطلب التآزر والتعاون المتبادل، وأنه بناءً على ذلك، يتم تشكيل تحالفات جديدة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وأشار الأدميرال شهرام إيراني أيضًا إلى أنهم ينفذون مناورات بحرية سنوية، كجزء من جهودهم لتعزيز الأمن والتعاون في المنطقة.

وشدد على أن المنطقة ستتحرر قريبًا من أي قوة غير مبررة تتواجد فيها، وسيتحكم شعوب المنطقة في مجال الأمن الخاص بها باستخدام قواتها العسكرية.

وفيما يتعلق بالتحالف البحري بين إيران وروسيا والصين، قال الأدميرال شهرام إيراني إنهم يعملون على تطوير هذا التحالف الثلاثي بالتنسيق مع موسكو وبكين، حيث تجري مناورات سنوية، مبينا أن هناك أيضًا تحالفات إقليمية في طور التطور.

وأخيرًا، أكد أن هناك دول في منطقة شمال المحيط الهندي تطلب أن تكون حاضرة في عمل إقليمي مشترك مع إيران.

وأشار إلى أن جميع الدول في المنطقة يرون الضرورة الآن للوقوف إلى جانب إيران والعمل معًا على تحقيق الأمن من خلال التعاون والتآزر.

