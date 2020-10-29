إيران تترنح امام كورونا وتسجل أعلى معدلات الإصابات

سجلت إيران، اليوم الخميس، 8293 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في أعلى معدل يومي منذ تفشي الجائحة، بينما سجلت 399 حالة وفاة جديدة بالفيروس، حيث تجاوز إجمالي الوفيات 34 ألفا.

وبحسب تقرير وزارة الصحة فقد تم تسجيل 8293 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الإجمالي إلى 596941، كما تم تسجيل 399 وفاة جديدة، ما يرفع الإجمالي إلى 34113.

وارتفع عدد المتعافين إلى 472598، بينما يقبع 5055 مصابا بفيروس كورونا في غرف العناية المركزة، وهم بحالة صحية حرجة.

كما ارتفع عدد تحاليل كورونا في البلاد حتى اليوم إلى 4 ملايين و857392.

ولفتت وزارة الصحة الإيرانية إلى أن كافة الأقاليم الـ 31 في البلاد في وضع صحي خطير وهي موزعة كالتالي:

27 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، ومن بينها طهران، وأصفهان، وقم.

وهناك 4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي هرمزغان، فارس، غلستان، سيستان وبلوشيستان.

وكانت إيران أفادت اليوم بوفاة اللواء قاسم جليلوند، القائد العسكري للجيش الإيراني في محافظة مركزي جراء إصابته بفيروس كورونا، كما أفادت بإصابة وزير العمل الإيراني محمد شريعتمداري بالعدوى ودخوله الحجر الصحي.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني الأربعاء، أن شخصا يموت بكوفيد-19 كل ثلاث دقائق في البلاد، في حين سجلت وزارة الصحة 415 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل للوفيات اليومية.

وقال محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان على تويتر إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا لينضم لعشرات المسؤولين الذين أصيبوا في السابق.

وأغلقت الأعمال غير الضرورية في طهران وعشرات المدن الأخرى مع ارتفاع الحالات مجددا في أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من الجائحة.

وأغلقت المدارس والمسارح والمتاحف وألغيت المناسبات الاجتماعية والثقافية والدينية لمدة أسبوع على الأقل.

وألقت السلطات الإيرانية باللوم في ارتفاع الحالات على عدم التزام المواطنين بالتعليمات والإرشادات.