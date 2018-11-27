المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

إيران تتعهد بالتصدي لخطة ترامب للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين

إيران تتعهد بالتصدي لخطة ترامب للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين
2.5 5

اضف تعليق جديد

bassamAvatar
 