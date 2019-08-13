إيران تتوقع إفراج لندن عن ناقلتها النفطية من جبل طارق قريبا

توقعت إيران أن تقوم السلطات في جبل طارق بالإفراج عن ناقلة النفط التابعة لها "قريبا" دون تحديد موعد لذلك، وقالت إن ببريطانيا "أبد اهتمامها بحل هذه المشكلة".

ونقلت وكالة أنباء فارس عن جليل إسلامي نائب رئيس مؤسسة الملاحة الإيرانية قوله: "نتوقع أن يتم الإفراج عن الناقلة غريس1 التي كانت تحمل النفط الإيراني"، مضيفا: "تبادلنا المستندات مع لندن لحل موضوع الناقلة وقد أبدت (لندن) رغبتها في الإفراج عنها".

واحتجزت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط الإيرانية في الرابع من تموز/يوليو الماضي قبالة ساحل جبل طارق بالبحر الأبيض المتوسط للاشتباه في نقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.