إيران تحذر السفن الحربية الأميركية من الاقتراب من زوارق الحرس الثوري

ارشيف

قال قائد بالحرس الثوري الإيراني إنه ينبغي على السفن الحربية الأمريكية البقاء على مسافة من زوارق الحرس السريعة في مياه الخليج، وذلك بعد يوم من تصنيف واشنطن للحرس الثوري منظمة إرهابية.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن محسن رضائي القائد البارز بالحرس قوله في تغريدة ”يا سيد ترامب قل لسفنك الحربية ألا تمر قرب زوارق الحرس الثوري“.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن القوات المسلحة الإيرانية شجبت الثلاثاء تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري منظمة إرهابية.

وقالت القوات المسلحة التي تشرف أيضا على الحرس الثوري في بيان إنها ”ستستغل كل ما لديها من وسائل لمحاربة“ القيادة المركزية الأمريكية.

وصنفت إيران القيادة المركزية الأمريكية منظمة إرهابية ردا على القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ودعت فرنسا يوم الثلاثاء إلى تجنب أي تصعيد للتوتر في منطقة الشرق الأوسط بعد إعلان ترامب تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وتعليقا على القرار الأمريكي، ردت وزارة الخارجية الفرنسية بالقول في إفادة صحفية إلكترونية إن فرنسا لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضافت ”نحث على تجنب تصعيد التوتر أو زعزعة استقرار المنطقة“.