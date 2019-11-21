إيران تحظر استخدام مواقع وتطبيقات التواصل الأجنبية

أصدر مجلس خبراء القيادة في إيران، قرارا يقضي بحظر استخدام مواقع وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية، بسبب “دورها التخريبي” خلال الاحتجاجات، وذلك بعد أن رفعت السلطات الحجب عن خدمة الانترنت ببعض المناطق.

جاء ذلك في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، الخميس، عن أحمد خاتمي، المتحدث باسم مجلس الخبراء، الذي يعتبر الهيئة الأساسية بالنظام، خلال فعالية بمدينة قم، (150 كم جنوب غرب العاصمة طهران).

وقال خاتمي، إن “شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية، وتطبيقات المراسلة، لعبت دورا تخريبيا خلال الاحتجاجات الأخيرة”.

وأضاف أن قرار مجلس خبراء القيادة جاء لمنع أنشطة تلك الشبكات.

وأكد خاتمي، على ضرورة حظر السلطات الإيرانية لتلك التطبيقات الأجنبية.

وشدد على أن مجلس الخبراء، يريد رقابة حكومية قوية للتأكد من أن رفع أسعار الوقود لا يؤدي إلى زيادة في أسعار الإمدادات الأساسية بالبلاد.

وقبل أيام، أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني، حجب خدمة الإنترنت في عموم البلاد، بهدف الحيلولة دون اتساع نطاق “احتجاجات الوقود” قبل أن يتم رفعه عن بعض المناطق.

وتشهد إيران منذ أيام، تظاهرات احتجاجية على رفع أسعار الوقود، فيما تتهم جهات رسمية “أطرافا خارجية” لم تسمها، بالسعي لإخلال النظام العام.

والأحد، أوقفت السلطات الإيرانية نحو ألف شخص خلال احتجاجات عنيفة على زيادة سعر الوقود، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأحرق محتجون غاضبون ما يزيد عن 100 فرع لمصرف، و50 متجرا خلال الاحتجاجات.

وتسببت الاحتجاجات بسقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن.(الأناضول)