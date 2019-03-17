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إيران تحكم بالسجن 10 سنوات على جندي سابق بالبحرية الأمريكية

إيران تحكم بالسجن 10 سنوات على جندي سابق بالبحرية الأمريكية
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