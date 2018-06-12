إيران تدعم عملية تركية محتملة في شمال العراق

دبابة تابعة للجيش التركي

قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي يوم الثلاثاء إن إيران أبدت دعمها لعملية تركية محتملة ضد المسلحين الأكراد على حدودها مع شمال العراق.

وصعد الجيش التركي ضرباته الجوية في شمال العراق مستهدفا قواعد لحزب العمال الكردستاني في قنديل قرب الحدود العراقية الإيرانية حيث يعتقد أن أعضاء بارزين في الحزب يتمركزون.

وقالت الحكومة أيضا إنه تم نشر قوات تركية في نحو 30 كيلومترا داخل شمال العراق بالقرب من قنديل.

وقال جانيكلي في مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء "عرضنا على إيران تنفيذ العملية معا. أبدت إيران، في تصريحاتها على الأقل، دعما كبيرا للغاية".

ولم يرد تأكيد من طهران.

وقال جانيكلي أيضا إن تركيا على توافق تام مع بغداد بشأن عملية محتملة في قنديل مضيفا أن أنقرة تجري محادثات "مع كل الدول الممكنة" بشأن الأمر.

لكن العراق قال إنه لن يقبل بأي عملية تركية ضد قنديل أو معاقل أخرى لحزب العمال الكردستاني.

وقال سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لوكالة الأنباء العراقية "الحكومة العراقية لن تقبل بأي توغل في أراضيها من قبل القوات التركية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجدة حاليا في جبال سنجار ومخمور وقنديل".

وأضاف أن "الحكومة العراقية لن تسمح بانطلاق أي أعمال عدائية من أراضيها ضد تركيا ودول أخرى".

إلا أن جانيكلي قال إن هناك "هجمات خطيرة وتسللا" إلى تركيا من قنديل وإن تركيا ستبقى في شمال العراق لحين القضاء على كل الجماعات الإرهابية.

وأضاف "هدفنا الآن أن يكون لنا تواجد مستمر هناك لحين القضاء تماما على الإرهاب، سنبقى في شمال العراق".

وتقاوم أنقرة، وبها عدد كبير من السكان الأكراد المتمركزين في جنوب غرب البلاد، الطموحات الكردية بالاستقلال في العراق أو سوريا أو إيران خشية أن يؤجج ذلك مشاعر الانفصال داخل تركيا.

وسيمثل الهجوم على حزب العمال الكردستاني في قنديل ثالث عملية تركية عبر الحدود منذ عام 2016. وكانت العمليتان السابقتان استهدفتا مقاتلين أكرادا في شمال سوريا.

وعززت تركيا والولايات المتحدة الأسبوع الماضي خارطة طريق لانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة منبج السورية. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية تنظيما إرهابيا على صلة بحزب العمال الكردستاني.

وقال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس لصحفيي وزارة الدفاع (البنتاجون) إن مسؤولين أتراكا وأمريكيين سيجتمعون في ألمانيا الأسبوع الجاري لبحث تفاصيل خارطة الطريقة خاصة الدوريات المشتركة داخل منبج لتأمين المنطقة.

وقال جانيكلي إن المسؤولين سيبحثون خارطة الطريق في منبج خلال محادثات في ألمانيا هذا الأسبوع.