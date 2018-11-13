إيران تدعو المجتمع الدولي للتدخل لحماية المدنيين في غزة

دعت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، المجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل حماية المدنيين في قطاع غزة من القصف الإسرائيلي.

وأدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، في بيان خطي الاعتداءات الإسرائيلية على غزة منذ مساء الأحد.

وأشار قاسمي إلى أنّ سبب مواصلة إسرائيل “جرائمها وإرهابها على غزة” هو تشجيع الإدارة الأمريكية ودعمها لإسرائيل وصمت بعض دول المنطقة (لم يسمها).

ومنذ مساء الأحد، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء، فضلًا عن تدمير منشآت مدنية، بينها بنايات سكنية ومقر فضائية “الأقصى” التابعة لحركة “حماس”.

ومساء الاثنين، أعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية، البدء بقصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية بعشرات الصواريخ؛ ردًا على الهجمات الإسرائيلية.

وحتّى ساعات الصباح، ارتفع عدد شهداء التصعيد الإسرائيلي إلى 11 فلسطينيًا و8 مصابين، فيما قتل إسرائيليان وأصيب 31 آخرين، وفقًا لمصادر فلسطينية وإسرائيلية. (الأناضول)