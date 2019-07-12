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إيران تدعو بريطانيا للإفراج الفوري عن ناقلتها النفطية العملاقة

منشور 12 تمّوز / يوليو 2019 - 08:47
عباس موسوي
عباس موسوي

أبلغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء بأن إيران تدعو بريطانيا للإفراج الفوري عن ناقلتها النفطية العملاقة التي احتجزها مشاة البحرية الملكية البريطانية الأسبوع الماضي للاشتباه بخرقها عقوبات أوروبية بنقل النفط إلى سوريا.

وقال موسوي: “هذه لعبة خطيرة ولها عواقب… الذرائع القانونية للاحتجاز ليست سليمة… الإفراج عن الناقلة في مصلحة جميع الدول… على القوى الخارجية مغادرة المنطقة لأن إيران والدول الإقليمية الأخرى قادرة على ضمان أمن المنطقة”.

وحذرت إيران من إجراءات متبادلة إذا لم تفرج بريطانيا عن الناقلة. (رويترز)

كلمات دالة:عباس موسويإيران

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