إيران تدعو كندا لتبادل المعلومات معها بشأن الطائرة الأوكرانية

قال ترودو الخميس ان كندا لديها معلومات مخابرات توضح ان الطائرة التي تحطمت في طهران وقُتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا، بينهم 63 كنديا، أُسقطت بصاروخ ايراني.

دعت إيران كندا الخميس لتبادل المعلومات مع طهران بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة بعد أن قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إن أوتاوا لديها معلومات مخابرات تشير إلى أنها أصيبت بصاروخ إيراني.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي قوله ”نطالب رئيس الوزراء الكندي وأي حكومة أخرى لديها معلومات عن حادث التحطم لتسليمها للجنة التحقيق في إيران“.

وقال ترودو الخميس إن لديه معلومات مخابرات من مصادر متعددة تفيد بأن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران أسقطت بصاروخ إيراني أرض-جو.

وأبلغ ترودو مؤتمرا صحفيا في أوتاوا أن تحطم الطائرة ربما كان غير متعمد.

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إنه لا يستبعد احتمال سقوط الطائرة شركة نتيجة إصابتها بصاروخ مما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنها لكن ذلك لم يتأكد حتى الآن.

وأضاف أنه سيتناقش مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن التحقيق في وقت لاحق يوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في بيان نشره التلفزيون الرسمي إن إيران نفت الخميس أن تكون الطائرة قد أصيبت بصاروخ.

وقال البيان ”كل هذه التقارير حرب نفسية ضد إيران... بإمكان كل تلك الدول التي كان لها مواطنون على الطائرة إيفاد ممثلين وندعو بوينج لإيفاد ممثلها للانضمام إلى عملية فحص الصندوق الأسود“.

قال رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية، علي عابد زادة، إن إيران ستسمح لخبراء من أوكرانيا علاوة على خبراء من شركة بوينغ بالتحقيق في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية.

وأعلن زادة عبر التلفزيون الإيراني أنه تم ابلاغ المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل، مشيرا إلى أن المجلس الامريكي عين ممثلاً للمساعدة في التحقيق.

وستقود التحقيق هيئة الطيران المدني الإيرانية.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية مشاركة خبراء بوينغ في التحقيق.

عرض التلفزيون الإيراني الرسمي مقطعا يوم الجمعة لما قال إنه للصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة .

ويظهر في المقطع، الذي نشره التلفزيون على الإنترنت، جهازان داخل صندوق خشبي قال التعليق المصاحب إنهما مسجل الصوت في مقصورة الطيارين وسجل بيانات الرحلة.

وذكر التعليق الصوتي أن الصندوقين تعرضا لأضرار لكن من الممكن تحميل وحدة الذاكرة بهما وتحليلها.

وتابع أن الصندوق الخشبي تم فتحه في منظمة الطيران المدني الإيرانية.

