إيران ترغب بالحوار مع كل دول الخليج

جددت إيران الاثنين ترحيبها بالحوار مع أي من دول الخليج العربي، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين طهران والولايات المتحدى الأمريكية في الخليج العربي.

وبعد أيام من مقترح لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بإبرام "معاهدة عدم اعتداء مع دول الخليج"، أعلن مساعده عباس عراقجي أن بلاده "ترحب بالحوار مع أي من دول الخليج".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) عن عراقجي قوله إن "إيران ترحب بالحوار مع أي من دول الخليج الفارسي لإيجاد علاقات متوازنة ونظام مبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وأكد المسؤول الإيراني أن إيران "ترفض في ذات الوقت أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع أمريكا".

وكان عراقجي وصل إلى الكويت الأحد في إطار جولة خليجية بدأها من سلطنة عمان وتشمل دولة قطر أيضا.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادر حكومية قولها إن "الرسالة التي يحملها عراقجي تتضمن تطمينات لدول الخليج بعد حالة التصعيد التي تشهدها المنطقة".