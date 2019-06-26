إيران تزيد من سرعة تخصيب اليورانيوم

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، عباس كمالوندي، أنه سيتم غدا الخميس زيادة سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل "نطنز".

وقال كمالوندي: "إن احتياطي إيران من اليورانيوم المنضب ستتجاوز غدا حاجز الـ300 كغ".

وأضاف أن "تنفيذ الخطوة الثانية والتي تشمل رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.7 بالمئة لا تحتاج لأكثر من يومين".

كما أشار إلى أنه "لا يزال أمام الأوروبيين فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي وإذا أرادت تمديد المهلة فهذا يعني أنهم غير قادرين على تنفيذ التزاماتهم النووية أو لا يريدون ذلك".

وتشهد منطقة الخليج تصعيدا سياسيا وأمنيا متزايدا، على خلفية تفاقم الخلافات بين واشنطن وطهران، ولاسيما على خلفية حادث استهداف ناقلات النفط واتهام إيران به، وإسقاط إيران طائرة أمريكية، وفرض عقوبات أمريكية جديدة عليها