إيران تسجّل 12 وفاة جديدة بكورونا وتغلق المدارس

أعلنت إيران الاثنين عن 12 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات جراء المرض في الجمهورية الإسلامية إلى 66.

وقال نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي في مؤتمر صحافي إن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 1501 بعد تسجيل 523 إصابة جديدة خلال يوم واحد.

هذا وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم إغلاق المدارس حتى نهاية الأسبوع لمنع تفشي فيروس كورونا، وأنه إذا لزم الأمر قد تغلق المدارس الأسبوع المقبل، وسيتم عقد اجتماع في نهاية الأسبوع ولاتخاذ قرار بهذا الشأن.

وجاءت تصريحات ربيعي التي نقلتها وكالة أنباء “فارس” الايرانية، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم بناء على الاتصالات الهاتفية مع وزير التعليم والمسؤولين المعنيين.

من ناحية أخرى، أعلن مدير إحدى الشركات المنتجة للمعدات الطبية الايرانية، أنه سيتم اليوم إرسال كمية من المعدات الطبية للتشخيص السريع لفيروس كورونا، من الصين إلى إيران.

وقال بويا شفيعي الذي يتابع مسألة توفير المعدة الطبية الخاصة بتشخيص كورونا، في تصريح أدلى به لوكالة أنباء “فارس” إنه وفي “ضوء المحادثات التي أجريناها مع الشركات الصينية ذات الصلة، وعمليات التنسيق التي أجرتها السفارة الايرانية في بكين، سيتم ارسال كمية من المعدات الطبية الخاصة بالتشخيص السريع لفيروس كورونا إلى إيران”.

وأوضح شفيعي أن هذه المعدات الطبية، قادرة على تشخيص الاصابة بفيروس كورونا خلال 15 دقيقة. (وكالات)