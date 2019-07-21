إيران تشكر السعودية على الإفراج عن ناقلتها النفطية 

قدمت طهران شكرها للسعودية الاحد، على إعادة سفينة إيرانية كانت قد رست في ميناء جدة في مايو أيار بسبب مشكلات فنية.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله "تثمن إيران جهود سلطات السعودية وسويسرا وعُمان لضمان العودة الآمنة لناقلة النفط الإيرانية هابينس 1".

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت هذا الشهر أن السعودية، غريم إيران الإقليمي، لا تسمح للسفينة بمغادرة جدة بسبب خلاف على دفع تكاليف الإصلاح.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا عن وزير النقل محمد إسلامي قوله في وقت سابق الاحد، إن الناقلة “هابينس وان” أفرج عنها “نتيجة مفاوضات، وتتجه الآن نحو مياه الخليج الفارسي”.

وأضاف: “تم حل المشكلة أمس بفضل متابعتها من قبل إدارة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، وتحركت الناقلة باتجاه الخليج الفارسي بإذن من ميناء جدة، يسحبها زورقان إيرانيان”.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية لوزارة النفط الإيرانية (شانا)، أجبرت السفينة على الرسو في جدة للقيام بتصليحات بعد إصابتها بـ”عطل في المحرك” خلال إبحارها في البحر الأحمر.

وأكدت الوكالة أنه “بالتنسيق مع السلطات المعنية، اقتيدت الناقلة حينها إلى أقرب مرفأ، في جدة، من أجل إصلاحات ومن أجل اتخاذ التدابير اللازمة”.

والعلاقة بين السعودية وإيران، البلدين المجاورين اللذين يفصل بينهما الخليج، متوترة، كما أن علاقاتهما الدبلوماسية مقطوعة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

