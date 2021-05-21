إيران تشيد "بالنصر" الفلسطيني على إسرائيل

الحرس الثوري الإيراني: "يمكن أن يتوقع الصهاينة في المستقبل تعرضهم لضربات قاتلة من داخل الأراضي المحتلة".

قالت إيران الجمعة إن الفلسطينيين حققوا "نصرا تاريخيا" على إسرائيل التي حذرها الحرس الثوري من "ضربات قاتلة" بعدما أظهر الصراع مع غزة على مدى 11 يوما قوة الترسانة الفلسطينية.

وتقوم إيران، التي لا تعترف بإسرائيل، بدعم وتسليح مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة بينما تسيطر السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس على المناطق التي يقطنها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.

وأطلقت حماس وحركة الجهاد الإسلامي مئات الصواريخ على إسرائيل قبل بدء الهدنة اليوم الجمعة لتقتل 12 مدنيا على الرغم من أن إسرائيل قالت إن نظامها الدفاعي "القبة الحديدية" أسقط غالبيتها.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على تويتر يقول "نهنئ أشقاءنا وشقيقاتنا الفلسطينيين على هذا النصر التاريخي. لقد أجبرت مقاومتكم المعتدي على التراجع".

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان "انتقلت الانتفاضة من استخدام الحجارة إلى استخدام صواريخ قوية ودقيقة... ويمكن أن يتوقع الصهاينة في المستقبل تعرضهم لضربات قاتلة من داخل الأراضي المحتلة".

وقبل عام قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي إن طهران قلبت ميزان القوة العسكرية بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن إيران كشفت يوم الجمعة عن طائرة قتالية مسيرة محلية الصنع قالت إن مداها يصل إلى ألفي كيلومتر وأطلقت عليها اسم غزة تكريما للنضال الفلسطيني ضد إسرائيل.