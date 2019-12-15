إيران تصنع طائرات مسيرة "بريدية"

كشفت الحكومة الإيرانية السبت، عن صناعة طائرات مسيرة مخصصة لاستخدامات البريد، من تصميم وتطوير شركة معرفية إيرانية.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي في تصريح أوردتها وكالة "إرنا" الإيرانية، أن الطائرات تحظى بإمكانيات مثل الإدارة المركزية والتوجيه وتسليم الطرود البريدية، لافتا إلى أنه "تم اختبار جميع الشؤون البريدية عليها".

وتابع آذري جهرمي: "بالإمكان استخدام الطائرات المسيرة البريدية لتقديم الخدمات في المدن، وفي إطار أنشطة جمعية الهلال الأحمر والإغاثة الخاصة"، منوها إلى أن "الرئيس التنفيذي لشركة البريد الوطنية تباحث مع مسؤولي الطوارئ وجميع الهلال الأحمر لتحديد المسارات كثيرة الاستخدام في مجال الإغاثة".

وبيّن الوزير الإيراني أنه "يمكن استخدام الطائرات المسيرة بدلا من المروحيات، ما يزيد من السرعة ويخفض الكلفة"، لافتا إلى أنه "بعد الكشف عن الطائرات المسيرة البريدية، اتصلت شركة البريد التركية للحصول على خبراتنا في هذا المجال، ونقل تجارب إيران في إنتاج الطائرات المسيرة".

وحول فرص نجاح المشروع، قال آذري جهرمي إنه "بالنظر إلى السوق الكبيرة، فإننا نعتقد أن هناك فرصة جيدة لنجاح هذا المشروع اقتصاديا، وسيحقق النجاح في عمليات الإغاثة والمناطق الوعرة في البلاد وتقديم الخدمات اللازمة لها"، على حد قوله.