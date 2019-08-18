إيران تعتبر إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا خطوة "مستفزة"

كانت الولايات المتحدة وتركيا قد اتفقتا الأسبوع الماضي على إنشاء مركز مشترك للعمليات لمنطقة مقترحة على امتداد الحدود السورية الشمالية الشرقية.

نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن وزارة الخارجية قولها إن اتفاق الولايات المتحدة على إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا الحليف الوثيق لإيران "استفزازي ومثير للقلق".

وكانت الولايات المتحدة وتركيا قد اتفقتا الأسبوع الماضي على إنشاء مركز مشترك للعمليات لمنطقة مقترحة على امتداد الحدود السورية الشمالية الشرقية.

وقالت فارس "المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي قال إن الإعلانات والاتفاقات التي صدرت عن المسؤولين الأمريكيين في الآونة الأخيرة بشأن إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا مستفزة ومثيرة للقلق".

