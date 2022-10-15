إيران تعتقل المغني الشعبي عزيز ويسي لتأييده التظاهرات

اعتقلت السلطات الايرانية المغني الشعبي الكردي الشهير عزيز ويسي بتهمة تأييد التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني وهي قيد الاحتجاز قبل نحو شهر، بحسب ما ذكرته منظمة حقوقية السبت.

وقالت منظمة "هنكو" المعنية بحقوق الإنسان في بيان ان "الفنان عزيز ويسي أُعتقل من قبل السلطات الإيرانية في مدينة جوانرو الكردية الايرانية".

واوضح البيان ان " سبب الاعتقال يعود الى اتهام الفنان بنشر اغنية يؤيد فيها التظاهرات الحالية في إيران".

اشتهر عزيز ويسي خلال العقد الأخير في كل من ايران وكذلك إقليم كردستان العراق من خلال إحياء الحفلات الغنائية.

واشعلت وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) أكبر موجة من التظاهرات في البلاد منذ احتجاجات 2019 على ارتفاع أسعار الغاز في الدولة الغنية بالنفط.

وتوفيت أميني بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في 13 سبتمبر في طهران لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة خصوصا ارتداء الحجاب.

أعلن "سهند" نجل المغنّي الكوردي #عزيز_ويسي اعتقال والده على يد القوات الأمنية الإيرانية في مدينة #كرمنشاه pic.twitter.com/lWVUuaOBMx — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) October 15, 2022

وتقول السلطات أن الشابة توفيت بسبب مرض وليس جراء "الضرب"، حسب تقرير طبي رفضه والدها. وقال ابن عمها إنها ماتت بعد "ضربة عنيفة على الرأس".

وحظي المتظاهرون الجمعة بدعم الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أكد أن بلاده "تقف إلى جانب المواطنين، نساء إيران الشجاعات".

وسبق ان اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة العدو اللدود لطهران بالسعي إلى زعزعة استقرار بلاده.

كما اتهمت ايران فرنسا بـ"التدخل" بعد تصريحات الأربعاء للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد فيها أن باريس "تدين القمع الذي يمارسه النظام الإيراني اليوم".