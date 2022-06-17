إيران تعتقل مدراء قنوات على "تلغرام" لنشرهم وثائق سرية

اعتقلت استخبارات الحرس الثوري الايراني مدراء ثلاث قنوات ناشطة على "تلغرام" بتهمة نشر وثائق سرية وإرباك الرأي العام.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن استخبارات الحرس الثوري، تمكمنت بعد مجموعة إجراءات فنية واستخباراتية استمرت لأشهر عدة، من اعتقال مدراء 3 قنوات في تطبيق "تلغرام"، لقيامهم بنشر وثائق سرية والتشويش على الرأي العام.

وتبين أن المعتقلين "كانوا يسعون إلى كسب ثقة المتلقين من خلال نشر وثائق سرية، ثم بث الخلاف والفرقة بين مسؤولي البلاد عبر نشر أخبار انتقائية كاذبة".

وقام أصحاب القنوات الثلاث خلال فترة نشاطهم "بممارسة هذه التصرفات من خلال شبكة تلغرام مستغلين الثغرات القانونية الموجودة في إدارة الفضاء الافتراضي في البلاد".

يشار إلى إعلان وزارة الاستخبارات الإيرانية، أمس الخميس، اعتقال مواطن مرتبط بفرنسيين اثنين اعتقلا سابقا بتهمة التجسس وإثارة الفوضى، وذلك أثناء فراره من البلاد.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية، بأنه "تم اعتقال أحد عملاء اليسار الماركسي المسؤول عن إثارة الفتنة والاضطراب في بيئة العمل أثناء فراره من البلاد".

وأضافت الوكالة أن "اعتقال المواطن الإيراني تم من قبل المديرية العامة للمخابرات في مدينة أذربيجان غربي البلاد"، مشيرة إلى أنه "تم القبض على الفرنسيين الاثنين الآخرين منذ حوالي شهر".

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي، نشر الشهر الماضي، تفاصيل جديدة تتعلق باعتقال مواطنين فرنسيين اثنين، بتهمة المشاركة في الاحتجاجات، والقيام بعمليات تجسس.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، إن المعتقلين كانا يعملان على "خلق حالة من عدم الأمن وإثارة الاضطرابات في إيران، من خلال تشكيل احتجاجات نقابية (نقابة المعلمين)، وتحويل مسارها من المطالب العادية إلى الفوضى"، مضيفا أن "الجاسوسين فرنسيين جاءا إلى إيران بتأشيرة سياحية؛ لكن تم اكتشاف نشاطهما في احتجاجات المعلمين، التي جرت قبل أيام في عدد من المدن داخل البلاد".