إيران تعدم الصحافي المعارض روح الله زام بعد إدانته بإثارة العنف

ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن السلطات أعدمت اليوم السبت الصحافي الإيراني المعارض روح الله زم المدان بالتحريض على العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017.

وكانت المحكمة العليا الإيرانية قد أيدت يوم الثلاثاء حكم الإعدام الصادر بحق زم الذي اُعتقل عام 2019 بعد قضاء سنوات في المنفى. وأدار زم قناة (آمد نيوز) على تطبيق تليغرام والتي كان عدد متابعيها يتجاوز المليون متابع.

وقالت قناة (صدا وسيما) الإيرانية الرسمية السبت “تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا في مدير شبكة آمد نيوز المناهضة للثورة صباح اليوم”.

وكانت فرنسا وجماعات حقوق الإنسان قد أدانت قرار المحكمة العليا.

ويذكر أن زم، وهو ابن رجل دين شيعي مؤيد للإصلاح، فر من إيران وحصل على حق اللجوء في فرنسا.

وفي أكتوبر تشرين الأول 2019، قال الحرس الثوري الإيراني إنه نصب كمينا لزم وأوقعه في إطار “عملية معقدة باستخدام الخداع المخابراتي”، لكنه لم يذكر مكان العملية.

واتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة والسعودية، خصم طهران في المنطقة، ومعارضين للحكومة يعيشون في المنفى بتأجيج الاضطرابات التي بدأت في أواخر 2017 مع انتشار احتجاجات الأقاليم على المصاعب الاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وقال مسؤولون إن 21 شخصا قُتلوا خلال الاضطرابات في حين اعتقلت السلطات الآلاف. وكانت تلك الأحداث من بين أسوأ الاضطرابات التي تشهدها إيران منذ عقود، وأعقبتها احتجاجات أكثر دموية العام الماضي على ارتفاع أسعار الوقود.

وعلق تطبيق تليغرام للتراسل قناة (آمد نيوز) في عام 2018 قائلا إنها تحرض على العنف، لكن القناة عاودت الظهور لاحقا تحت اسم آخر. (رويترز)