إيران تعلق إعدام ثلاثة متظاهرين ذكرهم ترامب في تغريداته

كان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد انضم الى الحملة المنددة باحكام الاعدام على هؤلاء المتظاهرين، وطالب بوقف تلك الاحكام.

قال‭‭‭ ‬‬‬بابك باكينا، أحد المحامين عن ثلاثة رجال على صلة باحتجاجات مناهضة للحكومة وقعت في نوفمبر تشرين الثاني، يوم الأحد إن القضاء الإيراني قرر تعليق إعدامهم.

وانتقد نشطاء حقوق الإنسان أحكام الإعدام وقالوا إنها تهدف إلى ترهيب أي محتجين في المستقبل.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد انضم الى الحملة المنددة باحكام الاعدام على هؤلاء المتظاهرين، وطالب بوقف تلك الاحكام.

وكتب ترامب تغريدة في كانون الثاني يناير قال فيها "ثلاثة اشخاص تم الحكم عليهم بالموت ي ايران لمشاركتهم في احتجاجات. إعداهم متوقع في اية لحظة. إعدام هؤلاء الاشخاص الثلاثة يبعث رسالة غير مقبولة الى العالم وينبغي ان لا يحصل".

ومع تصاعد المصاعب بسبب العقوبات الأمريكية وجائحة فيروس كورونا، يسعى حكام إيران إلى منع تجدد الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي خرجت في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي وأودت بحياة المئات على الأرجح، في أسوأ أحداث عنف شهدتها الجمهورية الإسلامية منذ ثورة عام 1979.

وقال شهود عيان يوم الخميس الماضي إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في مدينة بهبهان بجنوب غرب البلاد كانوا يحتجون على المشكلات الاقتصادية وأحكام الإعدام الصادرة بحق الرجال الثلاثة.

وانتشر وسم ”لا تعدموا“ باللغة الفارسية ملايين المرات على تويتر الأسبوع الماضي.

وفي اعتراف نادر بالغضب الشعبي، كتب المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي تعليقا في صحيفة إيرانية أن التغريدات ”عمل مدني من قبل مواطنين (يحاولون) إسماع صوتهم“.

