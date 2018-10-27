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إيران تعلق على زيارة نتنياهو المفاجئة لسلطنة عُمان

إيران تعلق على زيارة نتنياهو المفاجئة لسلطنة عُمان
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