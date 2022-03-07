إيران تعلق على مفاوضات بغداد مع السعودية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: أن المفاوضات بين طهران والرياض في العاصمة بغداد، حققت تقدما، مشيرا إلى ان تاريخ الجولة القادمة من المفاوضات لم يحدد بعد.

وأكدت طهران أن "المملكة السعودية دولة مهمة في المنطقة، وخلافاتنا يجب ألا تمنع العلاقات بين البلدين"، معتبرة أن "من ينتفع بهذه العلاقات هم شعوب المنطقة والبلدين".

وحول المفاوضات بين طهران والرياض، قال زادة: "المفاوضات في بغداد حققت تقدما رغم أن نتائجها الملموسة كانت قليلة ومحدودة".

وأضاف خطيب زادة: "تاريخ الجولة القادمة من المفاوضات ليس محددا، لكن إرادة البلدين تنص على استئنافها..نحن مستعدون لاستئناف العلاقات بأسرع وقت إن كانت السعودية جادة في إرادتها".