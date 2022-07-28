إيران تعلن تفكيك شبكة تجسس للموساد الإسرائيلي

أعلنت إيران الخميس، انها تمكنت من تفكيك شبكة تجسس تابعة لجهاز المخابرات الاسرائيلية (الموساد) والقاء القبض على عناصرها، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "إرنا".

ونقلت الوكالة عن بيان لجهاز استخبارات قوى الأمن الداخلي اعلانه عن "تفكيك شبكة تجسس إرهابية تابعة لجهاز المخابرات الصهيوني (الموساد) وإلقاء القبض على عناصرها".

فيما قالت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية ان المعتقلين هم زعيم الشبكة وأربعة أعضاء آخرين.

وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية كشفت الاربعاء، عن تفاصيل جديدة حول اعتقال مجموعة مرتبطة بإسرائيل كانت تنوي القيام بأعمال تخريبية في إيران وصادرت معدات واجهزة وادوات تنكر

وقالت مصادر ايرانية نقلا عن الوزارة الامنية " كان هدف الإرهابيين التابعين للكيان الصهيوني تفجير مركز صناعة دفاعية حساس في إيران".

واشارت الوزارة والمصادر " بحسب أهمية وحساسية مركز الهدف، فقد صمم المجرمون الطرق المركبة الأكثر تعقيدًا لتحديد جغرافية الهدف وتدميره على نطاق واسع".

وغالبا ما تعلن السلطات الإيرانية توقيف أشخاص مرتبطين بأجهزة استخبارات تابعة لدول أجنبية، خصوصا الولايات المتحدة واسرائيل، العدوين اللدودين للجمهورية الإسلامية.

وفي أبريل، أفاد الاعلام الرسمي عن توقيف ثلاثة أشخاص في محافظة سيستان-بلوشستان بجنوب شرق البلاد، يشتبه بارتباطهم بالموساد، لضلوعهم في نشر "وثائق مصنّفة" سرية.

وفي يوليو 2021، أعلنت وزارة الاستخبارات توقيف "عناصر عميلة" لاسرائيل وضبط أسلحة كانت معدة للاستخدام في "أحداث شغب"، في أعقاب احتجاجات شهدتها إيران على خلفية شحّ المياه في جنوب غرب البلاد.

والثلاثاء، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس باللجوء إلى القوة ضد برنامج إيران النووي، زاعما "إننا قادرون على الضرب بقوة وتأخير البرنامج"، مشيدا في الوقت نفسه بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء زيارته إلى إسرائيل في منتصف الشهر الجاري، عندما قال إن الخيار العسكري ضد إيران غير مستبعد، لكنه يبقى الخيار الأخير.