إيران تعلن تلقيها رسائل من السعودية ولا تكشف فحواها

قالت ايران الاثنين، انها تلقت رسائل من السعودية عبر دول اخرى، ودون ان تكشف عن فحوى الرسائل المزعومة التي تأتي الانباء بشأنها في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البلدين.

ونقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء، وهي وكالة شبه رسمية، عن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي قوله ”نقل زعماء بعض الدول رسائل من السعوديين إلى (الرئيس) حسن روحاني“. وأضاف ”إذا كانت السعودية تسعى حقا إلى تغيير في السلوك، فإن إيران ترحب بذلك“.

ولم يقدم ربيعي أي معلومات عن محتوى الرسائل.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد حذر في مقابلة أذيعت أمس الأحد من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى أرقام خيالية إذا لم يتخذ العالم موقفا موحدا لردع إيران، لكنه قال إنه يفضل الحل السياسي على الحل العسكري.

وتتهم السعودية إيران بالمسؤولية عن هجوم على منشأتي نفط سعوديتين يوم 14 من سبتمبر أيلول وهو اتهام تنفيه طهران.

كما تتهم الولايات المتحدة وقوى أوروبية إيران بالمسؤولية عن الهجوم لكن طهران تنفي أي دور لها فيها. وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن الهجمات.

وذكر ولي العهد أنه على ترامب أن يجتمع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني لصياغة اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني ونفوذ طهران في الشرق الأوسط.

وفشلت الجهود للجمع بين الرئيسين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي. وتفاقم التوتر بين واشنطن وطهران بسبب انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي ومعاودة فرض العقوبات على إيران.

