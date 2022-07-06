إيران: ضبط نائب السفير البريطاني أثناء قيامه بأنشطة تجسسية

أعلن الحرس الثوري الإيراني ضبط نائب السفير البريطاني خلال قيامه بأنشطة تجسسية قرب موقع المناورات الصاروخية في البلاد.

ونشرت وكالة "تسنيم" ما قالت انها "مقاطع الفيديو التي نشرتها استخبارات الحرس الثوري تكشف رصد نائب السفير البريطاني أثناء قيامه بأنشطة استخباراتية بالقرب من موقع المناورات".

وأشارت إلى أن "مقاطع الفيديو هذه تظهر أيضا، كيف يقترب بعض الأشخاص تحت ستار سياح أو باحثين من المواقع العسكرية في البلاد وقيامهم بأنشطة استخباراتية تجسسية".

وتابعت: "حاول بعض الدبلوماسيين الحصول على عينات من التربة من موقع التدريبات الصاروخية".

وأوضحت أن "الفيديو تم التقاطه عبر طائرة مسيرة، والتي تابعت تحركات المشتبه بهم ومن بينهم نائب السفير البريطاني".

من جانبه، ذكر التلفزيون الإيراني في تقرير له أن ”نائب السفير البريطاني قام مع عائلته بزيارة إلى صحراء مدينة شهداد في محافظة كرمان جنوب إيران“.

وأضاف أن ”الدبلوماسي البريطاني اقترب من منطقة محظورة وقام بأخذ عينة من التربة وذلك بالتزامن مع إجراء الحرس الثوري مناورات صاروخية، وبعد إبلاغه من قبل الجهات الأمنية المختصة قدم اعتذاره، لكن واصل مهمته وقام بتصوير المنطقة“.

وتابع التقرير أن ”هناك دبلوماسيين أوروبيين وصلوا إلى هذه المنطقة الصحراوية بذريعة أنهم سائحون وباحثون أجانب، وقد تمكنت طائرة مسيرة تابعة للحرس الثوري من تصويرهم وكانوا يقومون بنفس المهمة وهي جمع المعلومات“.

وأشار التقرير إلى أن ”الوثائق الموجودة لدى الحرس الثوري تكشف أن هؤلاء الأجانب اقتربوا من المواقع العسكرية في إيران وكان يقومون بمهمة استخباراتية“.

بدورها، قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، إن التقارير التي أفادت باحتجاز دبلوماسي بريطاني في طهران بتهمة التجسس ”غير صحيحة بالمرة“.