إيران تعلن عن جولة محادثات رابعة مع السعودية في بغداد

أعلنت إيران عن انها ستجري جولة محادثات جديدة مع السعودية في العاصمة العراقية بغداد، هي الرابعة منذ الكشف عن هذه المحادثات في آيار/مايو الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن سفير طهران لدى العراق إيرج مسجدي قوله الاثنين، خلال مشاركته في منتدى حواري: "من خلال تعاون الحكومة العراقية عقدنا ثلاث جولات من المباحثات مع السعودية في بغداد، وستعقد الجولة الرابعة بعد تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة".

وأضاف: "إيران دولة عظمى ومتحضرة ومستعدة لأي نوع من الحوار نحو السلام والصداقة مع الدول بما في ذلك السعودية. وقد أعلنت إيران استعدادها للحوار والسلام وتمد يدها لمساعدة دول الجوار والمنطقة".

وفي أيار/مايو الماضي، أكدت إيران علنا للمرة الأولى إجراء محادثات مع السعودية، قائلة إنها ستبذل قصارى جهدها لتسوية القضايا بين البلدين اللذين قطعا العلاقات الدبلوماسية عام 2016.

ومنذ ذلك الإعلان انتخب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا لإيران وأدى اليمين في الخامس من أغسطس الجاري. ويوم الأربعاء الماضي أقر البرلمان الإيراني جميع مرشحي رئيس الدولة الجديد للمناصب الوزارية باستثناء أحد المرشحين.

يذكر أن إعلان خطط المحادثات الجديدة بين طهران والرياض جاء بعد أيام من عقد قمة إقليمية في بغداد للمساهمة في تخفيف حدة التوتر بين جيران العراق.

وفي أيار/ مايو الماضي، أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، أن بلاده استضافت أكثر من جولة حوار بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية.

وتأتي جولات الحوار تلك في محاولة لتحسين العلاقات بين الرياض وطهران، التي تم قطعها عام 2016؛ إثر اعتداء محتجين على سفارة السعودية وقنصليتها في إيران، تنديدا بإعدام السعودية رجل الدين نمر النمر، بتهمة الإرهاب.

وتتهم دول خليجية، تتقدمها السعودية، إيران بامتلاك "أجندة توسعية" في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينها العراق واليمن ولبنان وسورية، وهو ما تنفيه طهران، وتقول إنها تلتزم بعلاقات حسن الجوار.