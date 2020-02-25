إيران تعلن عن حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا

ذكر موقع إلكتروني إيراني اليوم الثلاثاء أن إيرانيين آخرين مصابين بفيروس كورونا توفيا ليرتفع بذلك عدد وفيات الفيروس في الجمهورية الإسلامية إلى 14، وهو أعلى عدد لوفيات الفيروس خارج الصين التي ظهر فيها المرض أواخر العام الماضي.

ونقل موقع اقتصاد أونلاين عن رئيس جامعة ساوه للعلوم الطبية قوله الثلاثاء “التحاليل أظهرت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد”.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية أمس الاثنين إن 61 شخصا أصيبوا بالفيروس في إيران.

ويواجه رجال الدين الذين يتولون الحكم في إيران صعوبات في احتواء انتشار الفيروس منذ يوم الأربعاء الماضي عندما أعلنت طهران أول حالتي وفاة بسببه في مدينة قم.

وأمرت السلطات بإلغاء الحفلات الموسيقية على مستوى البلاد وإغلاق المدارس والجامعات والمجمعات الرياضية في إطار إجراءات احترازية. (رويترز)