إيران تعيد فتح معبر حدودي مع العراق

أعادت إيران الإثنين فتح معبر حدودي مع العراق بعد إغلاقه قبل أيام بطلب من بغداد التي تواجه موجة تظاهرات دامية، وفق ما أكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إسنا.

وأعيد فتح معبر خسروي صباحاً وتوجهت “مجموعة من الزوار المتجهين للمشاركة في إحياء أربعينية الحسين نحو العتبات المقدسة في العراق”، وفق ما أعلن جعفر حيماتي، الذي يرأس لجنة تنسيق إحياء مراسم الأربعين في محافظة كرمانشاه الإيرانية.

وأغلقت الحدود منذ الخميس بسبب “اضطرابات في العراق وبطلب من السلطات العراقية”، وفق إسنا.

وتوافق أربعينية الحسين هذا العام 17 تشرين الأول/ أكتوبر وتتم عند ضريح الحسين بن علي في كربلاء المدينة العراقية الواقعة على بعد 110 كلم جنوبي بغداد.

وقتل أكثر من 100 شخص في العراق منذ اندلاع مواجهات الأسبوع الماضي بين متظاهرين وقوات الأمن. ومعظم القتلى من المتظاهرين، غالبيتهم قتلوا بالرصاص، بحسب مصادر طبية.

وتتهم السلطات العراقية “مخربين” و”قناصة مجهولي الهوية” تسللوا لاستهداف المحتجين والشرطة. (أ ف ب)