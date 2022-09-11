إيران تفرج عن طاقمي ناقلتين يونانيتين تحتجزهما في الخليج

وافقت طهران الأحد، على الإفراج عن طاقمي ناقلتي نفط يونانيتين احتجزهما الحرس الثوري الإيراني في آيار/مايو في مياه الخليج، بحسب ما.أفادت محطة "إي أر تي" التلفزيونية اليونانية العامة.

وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز الناقلتين ردا على إعلان السلطات اليونانية أنها ستنقل إلى الولايات المتحدة شحنة نفط إيرانية تحملها ناقلة النفط الروسية "بيغاس" التي صادرتها.

وقد أوقفت الناقلة "بيغاس" بطلب من الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات على إيران تشمل صادرات النفط.

وسيتم بدءا من الاثنين الافراج تباعا عن طاقم الناقلتين اليونانيتين "دلتا بوسايدون" و"برودنت واريور" البالغ عدد أفرادهما 49 شخصاً بينهم ستة بحارة يونانيون وآخر قبرصي.

وسيباشر الإفراج عن بطاقم "برودنت واريور" أولا على أن يليه طاقم الناقلة الثانية.

وقال الاتحاد اليوناني لبحارة البحرية التجارية في بيان إن الجانب الإيراني وافق خلال زيارة أخيرة لوفد يوناني إلى إيران على استبدال الطواقم.

وجاءت موافقة طهران على تحرير الطواقم بعدما أعادت السلطات اليونانية الحمولة المصادرة والبالغة 100 ألف طن من النفط نهاية أغسطس إلى ناقلة النفط «لانا» وهو الاسم الجديد للناقلة «بيغاس».