إيران تقترب من الحصول على القنبلة النووية.. واشنطن: سنلجأ للخيار العسكري

هددت الولايات المتحدة الأمريكية، باللجوء إلى الخيار العسكري، في حال أقدمت ايران على امتلاك السلاح النووي.

جاء ذلك في مقابلة إذاعية، أجراها المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إيران، روبرت مالي.

وأكد مالي أن الولايات المتحدة ستستخدم الردع لتوضح لإيران أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة إذا قررت تطوير قنبلة نووية.

وقال: "لكننا سنواصل الدبلوماسية لأننا نعتقد أن هذه هي الطريقة الأكثر قابلية للتحقق والاستدامة لمنعهم من الحصول على قنبلة".

وشدد مالي على أن الولايات المتحدة ستواصل الجهود الدبلوماسية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، نظرًا لاعتقادهم أنها الطريقة الأكثر فاعلية ومستدامة في المنع.

وأعاد تأكيد تصريحات المسؤولين الأمريكيين السابقة بأن إيران قد تكون على بعد أسبوعين فقط من الحصول على ما يكفي من التخصيب لصنع قنبلة نووية.

وعلى الرغم من أن معلومات المدة الزمنية المطلوبة لتطوير القنبلة تعتبر سرية، أشار مالي إلى أنها ستستغرق وقتًا أطول وأن إيران ستمتلك كمية كافية من اليورانيوم المخصب في فترة قصيرة.

وأكد أن الخيار العسكري مطروح على الطاولة إذا انتهجت إيران مسار تطوير القنبلة النووية، ولكنه أوضح أنه ليس الخيار المفضل للولايات المتحدة.

وأوضح أن جو بايدن سيتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم حصول إيران على السلاح النووي.