إيران تقصف مقرات لجماعات مسلحة في "كردستان" العراق

قصف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، بالمدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة، مواقع ومقرات لجماعات مسلحة، وصفتها طهران بالإرهابية والإنفصالية، في إقليم كردستان شمالي العراق.

وأكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن القصف ضد الجماعات الإنفصالية، في كردستان العراق، جاء بعد تحذيرات متكررة لتلك الجماعات، وبعد هجمات عنيفة نفذتها القوات البرية ضدها.

وقال مصدر مطلع، إن الحرس الثوري في الهجمات التي قام بها، تمكن من تدمير أهداف محددة سلفا، وأنه توقف عن القصف، إلى أن يتحدد لاحقا هل ستستمر أم لا، بناء على السلوك المستقبلي لسلطات المنطقة الشمالية من العراق".

🎥 حمله #سپاه به مقر تروریست‌ها در اقلیم شمال عراق pic.twitter.com/U7YPtt2Nin — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) November 14, 2022

وكانت القوة البرية في الحرس الثوري، قد أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي، البدء باستهداف مقرات ومراكز التنظيمات المسلحة المناوئة لنظام الحكم في إيران، في إقليم كردستان العراقي.

وأكد الحرس الثوري، في بيان، أن عملياته تهدف إلى معاقبة "الإرهابيين"، ودفع سلطات إقليم كردستان إلى تحمل مسؤولياتها حيال المقررات الدولية وواجباتها القانونية".

يشار إلى أن بغداد، كانت قد أرسلت وفدا عراقيا رفيع المستوى إلى طهران، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمناقشة الهجمات الإيرانية المتكررة على "كردستان".

كما استضافت لجنة العلاقات الخارجية النيابية في البرلمان العراقي، وزير الخارجية فؤاد حسين ووكيل الوزارة وعددا من المسؤولين في الوزارة، لمناقشة الاعتداءات الإيرانية على الإقليم.

وأصدرت اللجنة النيابية، بيانا، أكدت فيه، أن بيانات الشجب والاستنكار لم تعد تكفي ويجب أن يكون للمجتمع الدولي خطوات ملموسة لوضع حد لكل الاعتداءات العسكرية التي تحدث بصورة متكررة على الأراضي العراقية