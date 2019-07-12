إيران تقصف مواقع للمعارضة على الحدود مع كردستان العراق

قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم الجمعة إن الحرس الثوري هاجم مواقع لجماعة كردية مسلحة بالطائرات المسيرة والصواريخ قرب الحدود مع منطقة كردستان العراق.

ونقلت الوكالة عن بيان للحرس الثوري قوله “قتل وجرح عدد كبير من الإرهابيين في القصف الذي بدأ يوم الأربعاء لاستهداف مقرات الإرهابيين ومعسكراتهم للتدريب”.

وذكر تقرير لوكالة تسنيم باللغة العربية وتغريدة لتلفزيون برس (تي.في) الإيراني أن الضربات تجري على الجانب العراقي من الحدود لكن البيان الذي نشر باللغة الفارسية اكتفى بقول إن الضربات جرت على الحدود.

وقال البيان إن القصف جاء ردا على هجمات منفصلة نفذتها الجماعة المعارضة وأسفرت عن مقتل خمسة على الأقل من أفراد الحرس الثوري في شمال غرب وغرب إيران.

وأضاف البيان “من المتوقع من إقليم كردستان العراق اتخاذ تحذيرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على محمل الجد وعدم السماح أكثر من هذا الحد بأن يتحول كردستان العراق إلى ملجأ ومكان لتدريب وتنظيم الإرهابيين من أجل ارتكاب جرائم إرهابية وتهديد أمن إيران المستدام”.

وأضاف البيان “سيرد الحرس على أي عدوان على أمن إيران”.

وتتكرر الاشتباكات بالمنطقة بين قوات الأمن الإيرانية وجماعات مسلحة كردية إيرانية تتخذ من العراق المجاور قاعدة لها مثل حزب الحياة الحرة الكردستاني الذي تتهمه طهران بالارتباط بمسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا. (رويترز)