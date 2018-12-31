إيران تكشف عن محادثات أجرتها مع وفد من طالبان بطهران

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، عن محادثات أجراها وفد من حركة طالبان الأفغانية مع مسؤولين إيرانيين في العاصمة طهران، حسبما نقلت وكالة "فارس".



وقال المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسي إن "وفدا من حركة طالبان زار طهران، أمس الأحد، وأجرى محادثات مسهبة مع مساعد الخارجية عباس عراقجي".



وأضاف أن "المحادثات مع طالبان في طهران كانت مهمة بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، وأنها جرت بعلم الحكومة الأفغانية".