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إيران تكشف عن محادثات أجرتها مع وفد من طالبان بطهران

إيران تكشف عن محادثات أجرتها مع وفد من طالبان بطهران
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