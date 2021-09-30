إيران تكشف عن مدن صاروخية تمتد 70 كيلومترا تحت الأرض

كشفت ايران الخميس، عن وجود مدن صاروخية ممتدة بطول يتجاوز 70 كيلومترا تحت الأرض على سواحل الخليج وبحر عمان.

وقال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسیري في حوار مع قناة "العالم" إن "المدن الصاروخية الواقعة تحت الأرض موجودة على طول سواحل الخليج الفارسي وبحر عمان وممتدة في العرض على مسافة أكثر من 70 كم من الساحل نحو الداخل وهي مسلحة بالكامل".

وتابع: "ما عرضناه لم يكن إلا جزءا يسيرا من هذه المدن الواقعة تحت الأرض كي يراها الأعداء. لدي سؤال هنا، هل العقل السليم لشعب ذكي كالشعب الإيراني الذي أنتج لقاحات ضد فيروس کورونا وصنع الأسلحة والصواريخ وكل ما تفكر فيه، هل يعقل أن يقوم بعرض جميع إمكانياته وقدراته؟".

وأوضح تنكسيري: "في حقيقة الأمر قمنا بعرض جزء من هذه الإمكانيات أمام أنظار الأعداء، والهدف هو أن يشاهدوا قدراتنا العسكرية. يمكن لصواريخنا أن تطلق من مواقعها في هذه المدن الواقعة تحت الأرض، ليست مدن الصواريخ فحسب بل من المدن العائمة أيضا".