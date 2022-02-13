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إيران تكشف عن 10 أنظمة دفاعية وصاروخية جديدة

منشور 13 شباط / فبراير 2022 - 01:26
وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني
وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني يتفقد الانظمة الدفاعية والصاروخية الجديدة

أزاح الجيش الايراني، اليوم الاحد، الستار عن أنظمة دفاعية وصاروخية متطورة، مصنوعة محليا وبمواصفات عالية، تشمل 10 منظومات في مجال القتال البري.

وخلال حفل إزاحة الستار، قال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني: "إيران أصبحت قوة مقتدرة بمعنى الكلمة في الشرق الأوسط ومن القوى المؤثرة على الساحة الدولية".

وأضاف: "اليوم حققنا سياسة "طلقة واحدة، هدف واحد"، لنصيب الأهداف بكل طلقة وبدقة كاملة دون إضاعة أي طلقة.. كما عملنا على التمكن من خوض الاشتباكات والعمليات القتالية عن بعد وذلك من خلال 10 أنظمة دفاعية تم صنعها في الداخل".

وتابع: "أنظمة الدفاع الحديثة التي تم الكشف عنها تشمل مجموعة متنوعة من صواريخ أرض-جو والصواريخ الخاصة بالمروحيات والمسيرات بمواصفات وأحداثيات مختلفة تم تصميمها خصيصا لاحتياجاتنا الدفاعية، كما طورنا أنواع الذخيرة الذكية بعيدة المدى والدقيقة لسلاح المدفعية ومدافع الهاون.. وزيادة نطاق ودقة هذه الاسلحة في التدمير تعد من السمات الرئيسية لأنظمة الدفاع هذه".

 

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