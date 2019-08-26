إيران تكشف مصير نفط ناقلتها التي احتجزت في جبل طارق

كشفت إيران الاثنين عن مصير شحنة النفط في سفينتها التي كانت محتجزة في منطقة جبل طارق قبل أن يجري في وقت لاحق الإفراج عنها.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، قوله بلاده باعت شحنات النفط التي كانت على متن الناقلة "أدريان داريا"، مؤكدا أن "المالك الجديد سيحدد مكن الاستلام".

وإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت الناقلة متجهة إلى دولة قطر نقلت وكالة "إيسنا" عن ربيعي قوله: "من الآن فصاعدا سيحدد مالك النفط الجديد وجهة الناقلة".

وأضاف ربيعي، "إحدى السياسات الخاطئة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية هي مراقبة الدول وتهديدها المستمر".

وفي موضوع منفصل، علق ربيعي على تصريحات الرئيس الأمريكي بخصوص عم رغبته بلقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وقال: "لم تكن هناك أي رغبة للقاء أي مسؤول أمريكي، ليس لدينا أي دور في مفاوضات فرنسا وأمريكا ومجموعة السبع.