إيران تنشر تقريرا أوليا حول تحطم الطائرة الأوكرانية

ذكر تقرير مبدئي أصدره المحققون في حادث تحطم طائرة ركاب أوكرانية بعد إقلاعها بوقت قليل من طهران الأربعاء، أن النيران اشتعلت بالطائرة قبل الحادث بقليل.

وأشار التقرير الصادر عن هيئة الطيران المدني في إيران، إلى أقوال شهود على الأرض وفي طائرة كانت تحلق على ارتفاع عال ذكروا فيها أن النيران كانت مشتعلة في الطائرة الأوكرانية وهي في الجو.

وأفادت الهيئة أن “الطائرة التي كانت تتجه في البداية غرباً للخروج من منطقة المطار، استدارت إلى اليمين بعدما واجهت مشكلة وكانت تتوجه للعودة إلى المطار وقت وقوع الحادث”.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الحكومة تدرس عدة أسباب محتملة وراء تحطم الطائرة. مطالبا بالتوقف عن التكهنات ونظريات المؤامرة والتقييم المتسرع بشأن تحطم الطائرة. كما أعلن زيلينسكي أن اليوم التاسع من يناير/ كانون الثاني يوم حداد وطني. وقال إنه سيتحدث هاتفيا مع الرئيس الإيراني لتعزيز التعاون في التحقيق بشأن سبب التحطم.

وتحطمت الطائرة التابعة للخطوط الدولية الأوكرانية من طراز “بوينغ 737” بعد وقت قصير من اقلاعها من طهران الأربعاء. وكان من بين الضحايا 82 إيرانيا و63 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين وثلاثة ألمان وثلاثة بريطانيين.