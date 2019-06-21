إيران تنشر صورا لأجزاء من حطام طائرة التجسس الأمريكية

في وقت سابق الجمعة، أكدت إيران أنها تمتلك “أدلة لا يمكن إنكارها” على أن الطائرة الأمريكية المسيرة التي اسقطتها الخميس “كانت في المجال الجوي الإيراني”، خلافا لما تؤكده واشنطن.

نشرت قوات الدفاع الجوي الإيرانية الجمعة مجموعة صور تظهر أجزاء مختلفة، تقول إنها للطائرة الأمريكية المسيرة التي تم إسقاطها بصواريخ "خرداد 3" الإيرانية الخميس.

وتظهر الصور بقايا مختلفة من الطائرة التي أكد الحرس الثوري إسقاطها فجر أمس "بعد دخولها أجواء البلاد وليس فوق المياه الدولية".

وقال العميد في الدفاع الجوي الإيراني قادر رحيم زاده، إن اسقاط الطائرة الأمريكية "ناجم عن الطبيعة العدائية لأمريكا وعدم اكتراثها لحقوق الدول الأخرى"، مؤكدا أن بحوزة طهران تسجيلات لجميع الإنذارات التي وجهت للطائرة وإحداثيات المسارات التي اتبعتها.

وتعد طائرة "غلوبال هوك" أو RQ-4C التي تم إسقاطها، واحدة من أحدث طائرات التجسس في العالم، وتقدر قيمتها بأكثر من 200 مليون دولار.

وفي وقت سابق الجمعة، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن إيران تمتلك “أدلة لا يمكن إنكارها” على أن الطائرة الأمريكية المسيرة “كانت في المجال الجوي الإيراني”، خلافا لما تؤكده واشنطن.

وقال البيان إن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي أبلغ ليل الخميس الجمعة في اتصال هاتفي سفير سويسرا (تتولى رعاية المصالح الأمريكية) في طهران “احتجاج إيران الشديد” على الحكومة الأمريكية، وأكد له أن “هناك أدلة لا يمكن إنكارها على أن الطائرة كانت في المجال الجوي الإيراني”.

