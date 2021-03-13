إيران تنشر صورا وفيديو لاستهداف سفينتها في المتوسط.. والتايمز: "هجوم اسرائيلي"

أشارت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير لها اليوم السبت، إلى وجود علاقة محتملة بين حادث تلوث شواطىء "اسرائيل" بالقطران في فبراير وبين هجوم اسرائيلي على ناقلة نفط محملة بالنفط الخام كانت في طريقها من إيران إلى سوريا.

وأوضحت التايمز أن سلسلة الهجمات المنسوبة لإسرائيل على سفن إيرانية أسفرت في الماضي مرة واحدة على الأقل عن حادث تسرب مماثل. ووقع ذلك إثر الهجوم على ناقلة النفط "سابيتي" في البحر الأحمر عام 2019.

وكتبت الصحيفة أنه بينما ألقى سياسيون إسرائيليون باللوم في التسرب النفطي على طول السواحل الإسرائيلية واللبنانية الشهر الماضي على ناقلة نفط خام من إيران إلى سوريا، لكن على ضوء التقارير عن استهداف إسرائيل المتكرر لناقلات النفط الإيرانية "سينظر إلى هذا الأمر الآن من منظور مختلف".

فيديوهات وصور للسفينة الإيرانية

ونشرت وسائل إعلام إيرانية، مساء أمس الجمعه، فيديوهات وصور، سفينة الشحن الإيرانية التي تعرضت للاستهداف بصاروخ في شرقي المتوسط.

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، إن هذه الصور هي الأولى للأضرار التي لحقت بسفينة الحاويات الإيرانية، دون مزيد من التفاصيل.

اولین تصاویر منتشر شده از آسیبِ وارده به کشتی کانتینربر ایرانی https://t.co/2UZ5kaG6Fn pic.twitter.com/qS0TXecRII — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) March 12, 2021

وكان المتحدث باسم شركة شحن إيرانية، علي غياسيان، قال إن حريقا اندلع على متن سفينة تابعة للشركة، كانت متوجهة إلى أوروبا، وتضرر جزء منها في الانفجار. ووصفت وسائل إعلام إيرانية هذا الهجوم بالـ"الإرهابي".

سخنگوی شرکت کشتیرانی ایران: روز چهارشنبه مورخ ۲۰ اسفند، با اصابت یک شی انفجاری به کشتی کانتیربر ایران‌شهرکرد در آب‌های بین‌المللی دریای مدیترانه، بخشی از بدنه کشتی دچار آسیب شد. این اقدامات تروریستی مصداق راهزنی دریایی و برخلاف قوانین بین‌المللی است. pic.twitter.com/niFnvZF3m5 — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) March 12, 2021

ووصف الناطق باسم شركة الشحن الإيرانية، علي غياسيان، بأن "هذه الأعمال الإرهابية، هي قرصنة وتتعارض مع القانون الدولي وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحديد مرتكبيها من خلال المؤسسات الدولية ذات الصلة"، موضحا أنه في أعقاب انفجار عبوة ناسفة على السفينة، والذي وقع يوم الأربعاء الماضي، في مياه البحر الأبيض المتوسط، تسبب بتضرر جزء من السفينة".

حماية البيئة الإسرائيلية

وفي وقت سابق، زعمت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية غيلا غاملئيل أن إيران لها علاقة بالتسرب النفطي الذي لوث شواطئ شرقي المتوسط في فبراير، قائلة إن التسرب نتج عن ناقلة نفط ليبية كانت تقل شحنة مقرصنة من إيران إلى سوريا.

وفي تقرير لها حول هذا الحادث، ادعت المجلة الملاحية الدولية Lloyd's List مطلع مارس أن ناقلة نفط إيرانية سربت عمدا عدة آلاف الأطنان من النفط الخام إلى المياه الاقتصادية لإسرائيل.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الخميس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإقليميين، أن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 ناقلة نفط إيرانية أو تحمل نفطا إيرانيا متجهة إلى سوريا خلال السنة ونصف الماضية في البحر الأحمر ومياه أخرى في المنطقة.