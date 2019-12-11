إيران تنصح مواطنيها بعدم السفر لأمريكا

حذرت إيران مواطنيها، وخصوصا العلماء، الثلاثاء، من زيارة الولايات المتحدة، قائلة إن الإيرانيين هناك يتعرضون لاحتجاز تعسفي مطول في ظروف غير إنسانية.

وفي تحذير بشأن السفر، قالت وزارة الخارجية الإيرانية على الإنترنت اليوم الثلاثاء “يتعين على المواطنين الإيرانيين، وخصوصا النخبة والعلماء، جديا تجنب السفر إلى أمريكا حتى إن كان ذلك للمشاركة في مؤتمرات علمية أو حتى في حالة تلقي دعوة”.

وأضافت الوزارة أن من أسباب هذا التحذير “قوانين أمريكا الوحشية والمنحازة ضد الإيرانيين، وخصوصا النخبة الإيرانية، والاحتجاز التعسفي والمطول في ظروف غير إنسانية بالمرة”.

وأفرجت إيران يوم السبت عن الأمريكي من أصل صيني شي يو وانغ المحتجز في إيران منذ ثلاثة أعوام بتهم تجسس بينما أفرجت الولايات المتحدة عن باحث الخلايا الجذعية الإيراني مسعود سليماني الذي كان يواجه اتهامات بانتهاك العقوبات الأمريكية على طهران، وذلك في تعاون نادر بين البلدين الخصمين منذ فترة طويلة.

وتحتجز الولايات المتحدة في سجونها عشرات الإيرانيين، كثير منهم بسبب انتهاك العقوبات.

وتطالب واشنطن إيران بإطلاق سراح مواطنين أمريكيين محتجزين لديها منهم سياماك نمازي رجل الأعمال الأمريكي من أصل إيراني ووالده باقر ومايكل آر. وايت، وهو من قدامي المحاربين بالبحرية الأمريكية ومسجون منذ العام الماضي، وروبرت ليفينسون، ضابط مكتب التحقيقات الاتحادي السابق الذي اختفى في عام 2007.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين، إن بلاده مستعدة لمبادلة كاملة للسجناء مع الولايات المتحدة مضيفا في تغريدة على تويتر “الكرة في ملعب أمريكا”.

وتصاعد التوتر بين البلدين بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي وإعادته فرض عقوبات أثرت بشدة على اقتصاد إيران. وردت إيران على ذلك بتقليص تدريجي لالتزاماتها الواردة في الاتفاق. (رويترز)