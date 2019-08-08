إيران تهنىء نصر الله بإنتصار تموز.. وتؤكد: "سنشهد قريبا زوال إسرائيل"

بعث الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله بمناسبة ذكرى انتصار المقاومة اللبنانية في حرب تموز 2006

وقال شمخاني في الرسالة إن "محور المقاومة يتابع عن كثب مساعي إسرائيل لإثارة التوتر، وسيفرض عليها الهزيمة في أي جبهة كانت"، وأضاف أننا "سنشهد قريبا زوال إسرائيل من الوجود وتحرير فلسطين".

وتابع شمخاني أن "المقاومة الإسلامية حطمت أسطورة الجيش الصهيوني الذي لا يقهر وهزمت المشروع الصهيوني الأمريكي للشرق الأوسط الجديد".

وأضاف في رسالته أن "المقاومة الإسلامية في لبنان استطاعت، إلى جانب جبهة المقاومة، إنقاذ العالم من خطر الإرهاب التكفيري من خلال التضحية بالشهداء، والعالم اليوم مدين لمقاتلي المقاومة".

ولفت شمخاني إلى أن "الصدق والشجاعة والبصيرة للسيد حسن نصر الله كانت عاملا حاسما في حركة ودور "حزب الله" في خلق الوحدة الوطنية اللبنانية والأمن والسلام على حدود لبنان".

وإذ أكد استمرار دعم إيران لجبهة المقاومة بوجه إسرائيل، شدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على أن "رجال جبهة المقاومة يتابعون ما تفعله إسرائيل وسيفرضون عليها الهزيمة"، وقال: "قريبا ستكون فلسطين حرة، وسيصلي أبناء المقاومة في القدس الشريف".