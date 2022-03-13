إيران توجه "ضربة" للموساد

كشفت مديرية المخابرات الإيرانية عن ضرب شبكة تجسس تابعة لـ"الموساد" بشمال غرب البلاد.

وبين مدير عام المخابرات الإيرانية في محافظة أذربيجان الغربية: "خلال الشهر الماضي، وجهت قواتنا الأمنية ضربات موجعة لأكبر شبكة تجسس تابعة للكيان الصهيوني في هذه المحافظة".

وأضاف: "كانت شبكة التجسس هذه تحاول القيام بأعمال تخريبية داخل إيران من خلال توظيف عدد من البلطجية، لكن تم إفشال هذه المخططات وتوجيه الضربة اللازمة للشبكة من قبل العناصر الأمنية ويقظتها الدائمة"، لافتا إلى أن "البلطجية الذين جندهم جهاز استخبارات الكيان الصهيوني واستأجرهم في هذه الشبكة كانوا ينوون القيام بأعمال تخريبية لإغراءات مادية فقط".

وأكمل: "عندما نتحدث عن البلطجية، لا نتكلم بالمعنى العام للكلمة، أي الأشخاص الذين يخلون بنظم المجتمع من خلال اعمال تخريبية، بل نعتبر من يهدد المجتمع في القضايا الاقتصادية والحدودية والسياسية والأمنية ويضغط على الناس أنه بلطجي أيضا".

كما أعلن المسؤول الأمني عن "تفكيك أكبر عصابة تهريب أسلحة وذخائر في المحافظة كانت تهدف إلى القيام بأعمال تخريبية على الحدود، وأيضا في سائر المحافظات وسط البلد"، موضحا أنه "تم القضاء عليهم منذ أكثر من شهرين، ووجه المرشد الأعلى، علي خامنئي، رسالة شكر لقوات الأمن الإيرانية بهذا الصدد".